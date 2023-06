Katzenbaby sieht zum ersten Mal Hund von hinten – und erstarrt!

Die Piratenbande von der Leipziger Pflegestelle "Kitcats" nach kurzer Skepsis am Anfang fast schon unbeeindruckt von den zwei Hunden. © Screenshot/Instagram/kitcats_leipzig

Die Piratenbande, wie sie von der privaten Pflegestelle "Kitcats" aus Leipzig liebevoll getauft wurde, besteht aus den zwei Jungs Jack Sparrow und Calico, den Mädels Captain Jane Hook und Grace O’Malley sowie aus ihrer Mama Bonny.

Mittlerweile ist die Rasselbande etwa neun Wochen alt und tut das, was kleine Katzenkinder eben am liebsten tun: Fressen, Toben, Raufen und natürlich ganz viel Kuscheln.

Doch die Zeit in der Pflegestelle nähert sich so langsam dem Ende: Wenn die Babys zwölf Wochen alt sind, werden sie jeweils zu zweit in ein neues Zuhause einziehen. Die Suche nach neuen Katzeneltern hat bereits begonnen.

Um sie optimal für die Zukunft vorzubereiten, gab es am Freitag erstmals eine Begegnung mit gleich zwei Hunden.

Es war nicht sofort Liebe auf den ersten Blick zwischen dem zuckersüßen Quartett und den zwei großen Vierbeinern, die Neugier hat bei den meisten dann aber doch gesiegt. "Mehr als ein paar Baby-Katzenbuckel und Faucher gab es aber nicht", so die Pflegestelle in ihrer Instagram-Story.