Lieb und neugierig: Schneeweiße Katze will endlich die richtigen Menschen treffen

Swingo sehnt sich nach einem liebevollen Zuhause bei netten Katzenfreunden. © Tierheim Troisdorf/Website

Swingo wurde nach Angaben ihrer Pfleger 2022 geboren und ist damit noch ziemlich jung, dennoch lebt die kontaktfreudige Mieze nun schon eine ganze Weile im Troisdorfer Tierasyl.

Warum sie in der Einrichtung gelandet ist, ließen ihre Pfleger unbeantwortet. Dafür stellten die Mitarbeiter die freundliche Britisch-Kurzhaar-Katze aber ausführlich auf ihrer Website vor - in der Hoffnung, dass Swingo schon bald die richtigen Menschen trifft, die sie so nehmen, wie sie ist.

Die Mieze hat nämlich ein kleines Handicap und ist nach Angaben des Tierheims "stark hörbeeinträchtigt", was offenbar ihrem weißen Fell geschuldet ist.

Denn so hübsch die Samtpfote auch aussieht: Die weiße Fellfarbe ist bei Tieren oft mit einer genetischen Mutation verbunden, die auch das Gehör beeinträchtigen kann. Weiße Tiere sind zudem allgemein anfälliger für Augenerkrankungen und empfindlicher gegenüber Sonnenschäden und Hautkrebs.

Für Swingo wünschen sich die Tierretter daher ein Zuhause in Wohnungshaltung, allerdings mit ein paar kleinen Extras.