Mann denkt beim Renovieren, er hätte Ratten im Dachboden: Was er dann findet, lässt Herzen schmelzen

Irthlingborough (Großbritannien) - Als sich ein Mann in Northamptonshire ein neues Haus kaufte, wusste er noch nicht, dass er nicht nur ein Gebäude, sondern auch eine tierische Familie mit erworben hatte.

Er wandte sich deshalb an die Mitarbeiter der Tierschutzorganisation "Cats Protection", damit diese ihn mit Expertenrat unterstützen können.

Der Brite war gerade dabei, den halb zerfallenen Bungalow in Irthlingborough zu renovieren, als er merkwürdige Geräusche aus dem Dachboden vernahm.

Der Vierbeiner war nicht allein, sondern Mutter von fünf Kätzchen. © Screenshot/Facebook/People's Pet Awards

"Aber als ich sie nach Hause brachte, bemerkte ich, dass sie sichtbare Zitzen hatte." Der Tierschützer zählte eins und eins zusammen und kehrte zum Bungalow zurück.

Als er sich erneut auf dem Dachboden umsah, konnte er im Strahl seiner Taschenlampe das Glitzern von kleinen Katzenaugen erkennen.

Die schwarz-weiße Mutter-Katze hatte sich zusammen mit ihren fünf Babys in den Sparren des Bungalow-Daches eingenistet. "Die Kätzchen waren fast vollständig in einem Nest in der Isolierung versteckt." Offensichtlich waren ihre Kitten dort auch vor einiger Zeit auf die Welt gekommen.

Als der neue Hausbesitzer mit der Renovierung begann, hatten die lauten Baugeräusche ihnen anscheinend Angst bereitet und sie hatten sich lautstark bemerkbar gemacht.

Nach ihrer Entdeckung taufte man die erwachsene Katze "Ann", ihre Kinder erhielten die Namen Paige, Jack, Pye, Coco und Frank.