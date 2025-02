Mann zieht bei Verlobter ein: Als ihre beiden Katzen aufeinandertreffen, schmelzen Herzen

TikTok - Für die meisten Paare ist es ein großer Schritt, in die erste gemeinsame Wohnung zu ziehen. Viele lernen sich dann erst richtig kennen, müssen sich an den Alltag des anderen gewöhnen und so manche Kämpfe in Sachen Ordnung und Sauberkeit führen. Noch spannender wird es, wenn Tiere in diese Veränderung involviert sind ...

Die TikTok-User sind sich sicher: Bei diesen beiden Katzen war es Liebe auf den ersten Blick! © Bildmontage/Screenshot/TikTok/ rotten.friend

Die Userin "rotten.friend" schreibt auf TikTok, dass ihr Verlobter bei ihr eingezogen ist. Als wäre das nicht schon aufregend genug, brachte ihr Partner seine Katze mit in die Wohnung, in der die TikTokerin bereits mit ihrem Kater lebte.

Natürlich war das Paar unsicher, wie die beiden Samtpfoten aufeinander reagieren würden.

In einem millionenfach geklickten Video sieht man, wie die tierische Zusammenführung so lief: Kater und Katze liegen nur wenige Zentimeter entfernt voneinander auf den Beinen der TikTokerin und starren sich förmlich an.

Dieses Verhalten fiel natürlich auch ihrer Besitzerin auf: "Mein Verlobter (und seine Katze) sind bei mir eingezogen und jetzt sehen sich unsere Katzen so an", schreibt sie auf TikTok. "Sie sind so albern."

Für ihre Zuschauer steht fest, dass sich die beiden Vierbeiner sofort verliebt hätten. Sie deuten die intensiven Blicke der Katzen so, als hätten die Tiere schon eine Ewigkeit auf den Moment gewartet, da sie füreinander bestimmt sind.