Fiese Krankheit nimmt Kater Hein den besten Kumpel! Jetzt will er nix wie raus aus dem Tierheim

Schuld daran ist der plötzliche Tod seines einstigen besten Freundes, mit dem er einst Pfote an Pfote bei den Tierrettern in Bergheim eingezogen war.

Mitte Mai zogen Jupp und Hein im Tierheim ein. Jetzt muss sich Hein allein durchschlagen... © Tierheim Bergheim

Die hatte seine ehemalige Besitzerin nämlich nicht mehr - sie konnte sich schlichtweg nicht mehr um ihn und Kumpel Jupp kümmern - also gab sie die beiden im Tierheim ab.

Um das Kater-Leben noch erträglich zu machen und die Wehwehchen nicht die Überhand gewinnen zu lassen, ist Hein auf ein Schilddrüsenmedikament angewiesen. "Ansonsten ist er noch topfit" heißt es von den Mitarbeitenden.

Was die Zukunft der grau-weiß gefleckten Schönheit angeht, kann das Tierheim aktuell noch nicht sagen, ob er die Gesellschaft eines neuen Katzenkumpels schätzen würde. Ähnlich wie der verstorbene Jupp sollte ein möglicher Spielgefährte allerdings zurückhaltend sein.

"Gibt es jemanden unter Euch, der bereit wäre, Hein nochmal ein Zuhause zu schenken?"

Interessenten, die sich ein Leben an der Seite von Hein vorstellen können, dürfen entweder telefonisch unter 022714824124 oder per Mail an info@tierheim-bergheim.de Interesse am Miezen-Schwerenöter hinterlegen.