Pflegemama kümmert sich um Katze ohne Ohren - Und macht der Fellnase ein süßes Geschenk

Arkansas (USA) - Kätzchen "Sweet Pea" wurde mit einer schlimmen Verletzung auf einem verwaisten Parkplatz gefunden. Dem Vierbeiner wurden offensichtlich die Ohren abgeschnitten. Tierschützer nahmen sich der Fellnase an und kümmerten sich rührend um sie!

Sweet Pea hat von ihrer Pflegemama neue Ohren gehäkelt bekommen. © Best Friends Animal Society

Die Wunden waren noch frisch und in einer Rettungsstation für Tiere im US-Bundesstaat Arkansas fragte man sich, wer der süßen Katze so etwas Grausiges antun konnte.



Erin, eine freiwillige Helferin, fühlte sich besonders zu Sweet Pea hingezogen und nahm sich dem Tier an. Laut Best Friends Animal Society habe sich der Vierbeiner in seinem neuen Zuhause auf Zeit sofort wohlgefühlt.

Sweet Pea trank - wie für Katzen absolut typisch - Wasser aus dem laufenden Wasserhahn, ließ sich am Kinn kraulen und schnurrte voller Zufriedenheit. Die Wunden an ihren Ohren heilten schnell ab.

Doch ganz komplett fühlte sich die Fellnase nicht. Zumindest so der Eindruck ihrer Pflegemutter Erin.

Also holte die US-Amerikanerin Häkelnadeln und Garn aus dem Schrank und zauberte Sweet Pea ein paar neue Ohren herbei.