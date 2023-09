Pfleger finden Katzen vor Tierheim: Als sie eine Nachricht entdecken, bricht ihnen das Herz

Asheville (North Carolina) - Gut sichtbar waren sie im Schatten des Spielplatzes der "Brother Wolf Animal Rescue" abgestellt worden. Die zwei Katzen steckten in ihren Transportboxen, als Pfleger des Tierheims in Asheville, North Carolina, sie fanden. Auf eine der Boxen hatte die frühere Besitzerin eine "herzzerreißende Nachricht" geschrieben, wie das Tierheim mitteilte.

Im Gespräch mit Newsweek gab sich die Marketingleiterin des Tierheims, Brooke Fornea, verständnisvoll: "Es kommt immer häufiger vor, dass Menschen in finanzieller Not sind. Wir sehen immer mehr Menschen, die ihre Wohnung verloren haben und mit ihren Tieren in ihrem Auto leben. Jetzt, wo der Winter vor der Tür steht, geben sie ihre Tiere bei uns ab, weil es das Beste für die Tiere ist."

Diese Nachricht ging den Tierpflegern ans Herz. © Facebook/Screenshot/Brother Wolf Animal Rescue

"An die Person, die sie zurückgelassen hat (…) Sie sind bei uns in Sicherheit und wir danken dir, dass du uns deine Katzen anvertraust, die du so offensichtlich geliebt hast. Wir verstehen, dass du keine andere Wahl hattest, und wir hoffen, dass es dir gut geht", so das Tierheim.

Mittlerweile wurden die Katzen in Junebug und Magpie umbenannt. Ein Happy End scheint für sie unterdessen bereits in greifbarer Nähe. So haben sich schon mehrere Interessenten gemeldet.