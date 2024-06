Sieben besondere Kätzchen: Wer kann die Leipziger Wildlinge zähmen?

Leipzig - Ängstliche Streunerkatzen , die nicht an menschlichen Kontakt gewöhnt sind, haben es bei der Vermittlung oft schwer. Das Leipziger Tierheim widmet den "kleinen Wildlingen" deshalb einen eigenen Beitrag.

"Wir suchen für sie geduldige Menschen, welche sich bewusst sind, dass es einige Zeit dauern wird, um das Vertrauen der kleinen Wildlinge zu gewinnen", so der Aufruf auf der Instagram-Seite des Tierheims.

Insgesamt sechs Kitten warten im Tierheim momentan auf ihre hoffentlich baldige Adoption, alle von ihnen vor etwa zwei Monaten in der Wildnis geboren.

Ihr habt Euch in die Katzen verliebt und wollt sie bei Euch aufnehmen? Dann meldet Euch per Mail an info@tierheim-leipzig.de.