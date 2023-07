Sieben Katzen-Babys in Tasche gefunden, doch die Reaktion des Tierheims überrascht

Am Mittwoch ließ jemand die Tasche mit den Tierbabys vor dem Tierheim in Słupsk (deutsch: Stolp), Woiwodschaft Pommern, stehen. Das Team machte den Vorfall in den sozialen Medien öffentlich und teilte dazu ein kurzes Video von den Miezen.

In einem Update erklärten die Mitarbeiter, dass die Kätzchen in Słupsk in einem Müllcontainer gefunden wurden. Die Frau, die sie entdeckte, hatte die Samtpfoten zuerst gefüttert, bevor sie sie in die Tasche setzte und vor das Büro des Tierheims stellte.

Nicht ausgeschlossen werde, dass ein Züchter die armen Kreaturen loswerden wollte.

Die Kleinen werden nun aufgepäppelt. Sie "sind sehr hungrig, verängstigt und bis zum Äußersten von Flöhen geplagt", hieß es in dem Facebook-Eintrag weiter.