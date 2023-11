16.11.2023 06:10 Zuckersüß: Werdende Katzenmama von "Hebamme" Mila unterstützt

Von Annika Rank

Delitzsch - In der Obhut des Delitzscher Tierheims in Nordsachsen spielte sich am Dienstagabend eine herzerwärmende Geburt ab. Die junge Katzendame brachte vier Babys zur Welt. © Facebook/Tierheim Delitzsch Auf seiner Facebook-Seite beschrieb das Tierheim die Geschehnisse rund um die Geburt, die sich im Haus der Mitarbeiterin Jasmin zutrug. Demnach wurde die blutjunge Katzendame Judy erst vor wenigen Wochen bei den Tierschützern abgegeben. Es sollte nicht lange dauern, da stellte das Personal fest: Judy war trotz ihres jungen Alters schon schwanger! Jasmin nahm sich ihr an, um ihr und ihrer baldigen Familie ein ruhiges Plätzchen bieten zu können. "Im häuslichen Umfeld fühlte sich Judy sofort angekommen", so das Tierheim über die harmonische Eingewöhnungszeit. "Egal ob Hunde oder Katzen, die Kleine findet alle toll." Katzen Happy End für einäugiges Kätzchen Walli: "Tiere mit solchem Schicksal sind was Besonderes!" Und siehe da: Während sich die Menschen noch fragten, wann die Geburt denn endlich losgehen würde, nahm Hauskatze Mila ihre neue Freundin Judy quasi an die Pfote und führte sie selbstständig in die Wurfbox. "Judy wurde beruhigend geputzt und die kleine 'Hebamme' blieb selbstverständlich die Nacht bei ihr", so die weiteren Geschehnisse. Und als Jasmin am nächsten Morgen einen Blick in die Box warf, war die Freude groß: Da lagen tatsächlich vier gesunde Kitten, umsorgt von ihren "Müttern". Die werdende Mutter wurde von Hauskatze Mila unterstützt. © Facebook/Tierheim Delitzsch Bei dem Nachwuchs handelt es sich demnach um zwei Weibchen und zwei Männchen.

Titelfoto: Facebook/Tierheim Delitzsch