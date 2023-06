Torgau: Neue Spendenbox vor dem Bärengehege aufgestellt

Torgau - Vor dem Bärengelände in Torgau ( Nordsachsen ) hat sich etwas Wichtiges verändert.

Bärenpflegerin Heide Grieser freut sich über die neue Tafel. © Lutz Brose

Bisher stand lediglich ein Pappaufsteller am Aussichtspunkt über dem Gehege am Schloss Hartenfels, nun wurde dort eine Infotafel mit integrierter Spendenbox angebracht. Das teilte das Landratsamt am Donnerstag mit.

"Die Gestaltung orientiert sich an der des gesamten touristischen Leitsystems von Schloss Hartenfels", erklärt Lydia Klöppel, Leiterin des Ausstellungsbereichs. Sowohl auf Deutsch als auch Englisch kann man auf der Tafel ab sofort alle wichtigen Infos über das Braunbären-Trio Bea, Benno und Jette lesen.

Die Spenden sollen der Torgauer Bärenstiftung zugutekommen, die beispielsweise erst kürzlich an der Neugestaltung des Bärengrabens mitwirkten.