Pelztier kämpft gegen Hitze, doch dann entdeckt der Vierbeiner das kühle Nass

Burbank - Auch Bären brauchen mal eine Abkühlung. Da die zotteligen Tiere nicht wie Menschen ins Schwitzen kommen, müssen die pelzigen Säuger andere Wege finden, um die heißen Sommertage gut zu überstehen. Wenn gerade kein See oder Fluss in der Nähe ist, tut es auch schon mal ein Pool in der örtlichen Nachbarschaft.

Der Bär verschaffte sich ein wenig Abkühlung im Pool der Nachbarschaft. © Bildmontage: Twitter/BurbankPD//Twitter/BurbankPD

Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, wurde ein Schwarzbär am Freitag im Viertel Hillside der Stadt Burbank (Kalifornien, USA) gesichtet.

Beamte erwischten den tierischen Einbrecher dabei, wie er es sich gerade in einem Schwimmbecken gut gehen und seine Blicke in die Ferne schweifen ließ.

"Dieser Bär trotzt der Hitze in Burbank", schrieben die Ordnungshüter in dem Beitrag. Immerhin herrschten in der US-Stadt an dem Tag Temperaturen von mehr als 30 Grad!

Zudem filmten die Polizisten den sichtbar entspannten Pelzträger auch gleich noch bei seinem Ausflug ins kühle Nass.