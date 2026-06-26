Farmerin nimmt Kuh mit an Strand: Reaktion des Tiers hat sie nicht erwartet
Mid North Coast (Australien) - Kühe können ziemlich stur sein. Farmerin Brooke Atkins war deshalb innerlich darauf vorbereitet, einen Flop mit ihrer Kuh Matilda zu erleben. Denn sie hatte das Hochlandrind im australischen Mid North Coast einfach mal mit an den Strand genommen - zusammen mit ihrem Hund. Doch die Kuh reagierte ganz anders, als die Landwirtin befürchtet hatte.
Seit Anfang der Woche geht ein entsprechendes Video auf Instagram viral, in dem die echte Reaktion der Kuh zu sehen ist. Darin zieht Matilda, die eine Leine trägt, regelrecht an ihrer Besitzerin.
Sie will nämlich schnellstmöglich zum Meer. Dort tobt sie sich schließlich richtig aus, sieht sich neugierig alles an und tollt herum.
"Das war ihr allererster Ausflug an den Strand, und sie war absolut begeistert: Sie sprang vom Anhänger, sah das Wasser und trabte einfach direkt darauf zu", erzählte Atkins jetzt in einem Interview mit Today. "Ich war überrascht, denn Kühe können ja stur sein", fügte die Australierin hinzu.
Aber wie war Bäuerin Atkins überhaupt auf die Idee gekommen, ausgerechnet ihre Kuh mit an den Strand zu nehmen?
Instagram-Video mit dem kuriosen Strandbesucher erreicht Millionen Klicks
Es war das schlechte Gewissen, das sie dazu getrieben hatte. Atkins macht nämlich regelmäßig Ausflüge mit ihren Pferden - Matilda bleibt dann immer einsam im Stall zurück.
In diesem Fall nutzte die Frau ihren Pferdeanhänger, um auch der Kuh mal einen Ausflug zu gönnen. Am Strand amüsierte sie sich dann köstlich über die Blicke der anderen Menschen.
Es sei "zum Brüllen komisch" gewesen, wie die Strandbesucher irritiert zweimal hingesehen hätten, so Atkins. Doch nicht nur vor Ort war Matilda ein Blickfang.
Denn seit das Instagram-Video online ist, hat es 4,2 Millionen Klicks eingeheimst, dazu fast 400.000 Likes.
Dieser Strandausflug hat sich also wirklich in jeglicher Hinsicht für alle Beteiligten gelohnt!
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/brookey_atkins