Hund Seby kämpft gegen nackte Fakten: Gibt es für die Fellnase doch noch ein Happy End?

Köln - Auf der Suche nach einem neuen Leben wird Hund Seby aktuell von den Tierrettern im Tierheim Dellbrück unterstützt. Bislang scheint Seby nicht alle Vorteile eines schönen Hundedaseins genossen zu haben - das liegt der Einschätzung seiner Vermieter wohl an den Zuständen auf Rumäniens Straßen.

"Seby ist ein absolut bezaubernder Hund, aber da schwarze Hunde leider oft übersehen werden, möchten wir ihm mit einem kleinen Werbespot auf die Sprünge helfen."

Allerdings kämpft Seby ungewollt gegen eine harte Realität. Denn: Schwarze Hunde werden bei Vermittlungen oftmals übersehen und sind deutlich weniger gefragt als hellere Artgenossen.

Jetzt soll dem aufgeweckten Kerlchen aber tatkräftig unter die Pfoten gegriffen werden. "Hier kommt einer, der mit allen Sinnen die Welt entdecken will", schreiben die Tierretter deshalb.

Der Vierbeiner ist durchaus verschmust, kann aber auch mal seine andere Seite zeigen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Und: gesagt, getan! In einem kurzen Clip stellt das Tierheim den bildhübschen Vierbeiner im Detail vor.

"Der Seby ist ein sehr netter Hund, der auch lachen kann und dann seine Zähnchen zeigt. Er ist sehr verträglich mit anderen Hunden - daher wäre es schön, wenn ein zweiter Hund da wäre. Wenn kein zweiter Hund da wäre, wäre natürlich in der Nachbarschaft ein Kumpel gar nicht schlecht zum Spielen", heißt es darin.

Auch über die optimalen Bedingungen wird innerhalb des Videos gesprochen. "Er braucht Leute, die gerne spazieren gehen, lauffreudig sind und ihm noch die Welt zeigen möchten."

Wie die Tierretter weiter erklären, habe die Fellnase aufgrund ihres jungen Alters noch keinerlei Erfahrungen sammeln können. "Er kann ja noch gar nichts und kennt noch nichts. Wenn er dazu noch einen Artgenossen zum Toben hätte, wäre das schon super."

Vermittlungsanfragen können idealerweise per E-Mail ans Tierheim Dellbrück geschickt werden.