01.08.2025 14:37 Tierische Überraschung: Seelöwe taucht plötzlich mitten in der Stadt auf

Ein junger Seelöwe ist in San Rafael in Kalifornien auf eine Straße geraten. Das Tier wurde gerettet und in Sicherheit gebracht.

Von Calvin Schröder

San Rafael (Kalifornien/USA) – Eine tierische Überraschung sorgte für Aufsehen in San Rafael im US-Bundesstaat Kalifornien: Ein junger Seelöwe irrte durch den Straßenverkehr – mitten auf dem Asphalt. Alles in Kürze Ein Seelöwe taucht plötzlich in San Rafael auf.

Polizei und Feuerwehr retten das Tier aus dem Straßenverkehr.

Der Seelöwe wird zum Point San Pedro Bay Park geleitet.

Experten vermuten eine bakterielle Infektion beim Tier.

Laut einer Mitteilung der Polizei setzten mehrere Anrufe die ungewöhnliche Rettungsaktion in Gang. Polizei und Feuerwehr rückten gemeinsam an, um das Meerestier aus seiner misslichen Lage zu befreien. Mit Schildern, Kartons und einem Tragekorb wurde der junge Seelöwe sanft in Richtung Point San Pedro Bay Park geleitet – abseits der Straße, weg vom Verkehr. Dort angekommen, schien der kleine Kerl erst mal durchzuatmen – und nutzte direkt die Gelegenheit, sich unter den laufenden Rasensprengern abzukühlen. Doch so niedlich die Szene auch wirkte – es steckte ein ernster Hintergrund dahinter. Experten vom Marine Mammal Center, die ebenfalls anrückten, vermuten, dass das Tier an einer bakteriellen Infektion leidet. Im Park gab es erst mal eine Abkühlung. © Screenshot/Instagram/sanrafaelpolice Er wurde in ihre Obhut übergeben und soll nun medizinisch versorgt und später wieder in die Freiheit entlassen werden. Die Behörden dankten den aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern, die ruhig blieben, Abstand hielten und sofort Hilfe riefen.

Titelfoto: Screenshot/Instagram/sanrafaelpolice