02.06.2023 17:31 Tierischer Einsatz! Feuerwehr rettet kleinen Fuchs aus misslicher Lage

Am heutigen Freitag rettete die Feuerwehr einen in Not geratenen Fuchs in Celle.

Celle - Am heutigen Freitag rettete die Feuerwehr in Celle einen in Not geratenen Fuchs. Der Fuchs konnte aus seiner misslichen Lage befreit werden. © Freiwillige Feuerwehr Celle Am Nachmittag seien die Rettungskräfte in die Tuvestraße alarmiert worden, teilte die Feuerwehr jetzt mit. Ein Fuchs steckte in einem Zaun fest! Der gerettete Fuchs sitzt in einer Transportbox. © Freiwillige Feuerwehr Celle Glücklicherweise konnten die Einsatzkräfte das Tier aus seiner misslichen Lage befreien.

Titelfoto: Freiwillige Feuerwehr Celle