Verstoßen und verängstigt: Wer holt Mischlingsdame Dita aus ihrer Einsamkeit?

Hamburg - Sie wurde geliebt - doch am Ende blieb sie allein zurück. Die elfjährige Hündin Dita wurde Ende Juni im Franziskus-Tierheim Hamburg abgegeben.

In den ersten Tagen im Tierheim sei Dita deshalb vollkommen verunsichert gewesen. Die Fellnase konnte sich kaum lösen, verweigerte ihr Futter und wusste offenbar nicht, ob sie den neuen Menschen überhaupt trauen könne.

"Veränderungen im Leben eines Menschen wirken sich oft dramatischer auf Tiere aus, als viele denken. Für Hunde wie Dita, die jahrelang in einem vertrauten Zuhause gelebt haben, bedeutet der Verlust ihrer gewohnten Umgebung mehr als nur einen Ortswechsel", heißt es auf der Website des Franziskus Tierheim Hamburg.

Ihre Halter sahen sich aus persönlichen Gründen nicht mehr in der Lage, sich ausreichend um die Mischlingsdame zu kümmern.

Seit dem 29. Juni 2025 ist die Hündin im Tierheim untergebracht. © Franziskus-Tierheim Hamburg

Deshalb suchen die Mitarbeiter des Tierheims nun nach einem ruhigen Zuhause für die Vierbeinerin - idealerweise bei geduldigen und liebevollen Menschen, die Erfahrung im Umgang mit unsicheren Hunden mitbringen und das Vertrauen der Hündin zurückgewinnen können.

Mit anderen Hunden komme Dita grundsätzlich gut zurecht, solange man sie nicht bedränge. Außerdem sei die Elfjährige eher eine stille Beobachterin, keine Draufgängerin.

Wer Dita kennenlernen möchte, kann sie im Franziskus-Tierheim während der Vermittlungszeiten - dienstags bis samstags von 15 bis 17.30 Uhr - besuchen oder sich per E-Mail an info@franziskustierheim.de an das Pflegerinnenteam wenden.