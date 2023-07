Anonym im Aquarium: Diesen Fisch kennt jeder, nur seinen echten Namen nicht!

Die Schnauze des Rotschwanz-Garra (oben) zeichnet sich durch ihre einzigartige, verlängerte Form aus, die mit noch mehr Höckern bedeckt ist als bei seinen Artgenossen. © Screenshot/Instagram/floridamuseum

Larry Page, Kurator für Fischkunde am Florida Museum of Natural History, stieß bei seinen Feldforschungen am Kasat-Fluss an der Grenze von Myanmar und Thailand, auf einige Rotschwanz-Garras.

"Als wir die ersten Exemplare sammelten, dachten wir, dass er in Myanmar weit verbreitet sein müsste, da er im Aquarienhandel sehr beliebt ist. Aber es stellte sich heraus, dass das nicht der Fall ist", so Page. Der Flussabschnitt sei isoliert und schwer zugänglich. Wohl aus diesem Grund konnte der Garra bislang weitestgehend unbehelligt durch das Wasser gleiten.

Mit Kollegen untersuchte der Wissenschaftler seinen Fund genauer. Das Ergebnis: Die Rotschwänze gehören zu fast 200 weiteren Arten der Gattung "Garra", einer der vielfältigsten und am weitesten verbreiteten Fischgruppen der Erde.

Ihre Nahrung kratzen die Tiere mithilfe ihrer speziellen Mundwerkzeuge von Felsen ab - oder eben auch von Aquarienscheiben. Eine Art Klebefläche an der Unterlippe sorgt dafür, dass sich die Rotschwänze beim Fressen festhalten können und nicht weggespült werden.