Alles begann mit einer kleinen Tasche: Tierpark Hagenbeck feiert besonderes Jubiläum

Großes Jubiläum im Tierpark Hagenbeck! Die LI-Zooschule hat am Donnerstagvormittag ihren 40. Geburtstag gefeiert.

Von Madita Eggers, Alice Nägle

Hamburg - Großes Jubiläum im Tierpark Hagenbeck! Die LI-Zooschule hat am Donnerstagvormittag in der Flamingo Lodge ihren 40. Geburtstag und die 20-jährige Kooperation mit dem Landesinstitut für Lehrerbildung (LI) gefeiert. Die von Zoopädagogin Keike Johannsen gegründete Schule sei ein echtes "Phänomen", wie Gesellschafter Joachim Weinlig-Hagenbeck betonte, und war vor vier Jahrzehnten noch ein echtes Novum in Deutschland.

Jule Hadler und Sören Reichhardt haben 2018 die Leitung der Zooschule von Gründerin Keike Johannsen übernommen. Mit dabei ist auch noch die Umhängetasche. © Tag24/Madita Eggers Seit ihrer Gründung 1985 hat sich die Zooschule am Tierpark Hagenbeck zu einem wichtigen außerschulischen Lernort entwickelt. Was einst mit einer kleinen Materialtasche begann, ist heute eine echte Institution mit über 56 Materialkisten und eigenen Räumlichkeiten direkt am Haupteingang des Tierparks. "Gründerin Keike Johannsen hatte damals die Idee, pädagogisch und biologisch fundierten Unterricht in den Tierpark zu bringen", so Schulleiterin Jule Hadler gegenüber TAG24. "Die Familie Hagenbeck war begeistert und so hat sich das Ganze über die Jahre entwickelt." Zoo News Es ist offiziell: Für Mini-Hippo Toni beginnt ein neuer Lebensabschnitt Mit der Eröffnung des Tropen-Aquariums 2007 wurde nicht nur das thematische Spektrum der Zooschule erweitert, sondern "wir konnten nun ganzjährig Programme anbieten, egal, was das Hamburger Wetter machte". Seither haben mehr als eine halbe Million Kinder und Erwachsene an der Zooschule teilgenommen. In den ersten fünf Jahren lehrte Keike Johannsen noch ganz alleine - 1990 wurde dann die erste studentische Hilfskraft eingestellt. Heute sind es rund 40 Biologie- oder Biologie-auf-Lehramt-Studenten, die die zoopädagogischen Führungen angepasst an Alter und als Erweiterung von schulischen Inhalten anbieten. "Die Zooschule zeigt, wie Lernen aussehen kann, wenn es nicht im Klassenraum stattfindet, sondern tatsächlich mittendrin", betonte Ksenija Bekeris (47, SPD), Senatorin für Schule und Berufsbildung, am Donnerstag begeistert.

"Es ist kein kleines Nebenangebot mehr, sondern ein ganz fester Bestandteil unserer Bildungsarbeit hier in Hamburg. Die Schule ist ein wichtiger Ort, der Brücken schlägt, die wir brauchen: aus den Schulen heraus, von den Lehrplänen weg in die Lebensrealität hinein und damit auch zwischen Wissen und Verantwortung!"





2004 zog die Zooschule aus einem Container an den prominenten Standort direkt am Haupteingang des Tierparks. © Tag24/Madita Eggers

Senatorin Ksenija Bekeris (47, SPD, M.) am Donnerstag mit der Familie Hagenbeck, den pädagogischen Lehrkräften der Zooschule sowie den Leitern und Dr. Guido Westhoff, Geschäftsführer des Tierparks (l. neben der Senatorin). © Tag24/Madita Eggers

