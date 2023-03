Aus Österreich in den Ruhrpott: Zoo Duisburg freut sich über faule Mitbewohnerin Obi

Duisburg - Mit viel Ruhe und in gemächlichem Tempo hat der Zoo Duisburg seine neue faule Bewohnerin aufgenommen und vorgestellt. Faultierdame Obi zog im Januar von Österreich in den Ruhrpott und soll mit ihrer neuen Bekanntschaft Matze für putzigen Nachwuchs sorgen.

So knuffig und süß begrüßte Faultier-Lady Obi ihre neuen Pflegerinnen und Pfleger in Duisburg. © Zoo Duisburg

In einer mit Ästen ausgestatteten Transportbox und jeder Menge Faulheit im Gepäck reiste die zweijährige Faultier-Lady vor einigen Wochen aus Österreich in ihre neue Heimat.

Seitdem verzückte sie backstage die Pflegerinnen und Pfleger des Zoos - doch mit dem faulen Versteckspiel soll schon bald Schluss sein. Dann steht nämlich der große Umzug in die Tropenhalle Rio Negro an - in Faultier-Manier eben.

Da warten aber nicht nur Spiel und Spaß auf die flauschige Bewohnerin, sondern auch ihr neuer Freund Matze. "Gemeinsam soll das Duo dann durch die Baumwipfel streifen und im besten Fall auch für Nachwuchs sorgen", teilten die Mitarbeitenden mit.

Grund dafür ist allerdings nicht der Wunsch nach süßen Babys, sondern langfristig ihr Aussterben zu verhindern. Dass sie es bei ihrem schlüpfrigen Vorhaben jedoch nicht allzu überstürzt angehen werden, dürfte dem Zoo schon jetzt durchaus bewusst sein.