Fracksausen im Zoo: In Hoyerswerda watscheln wieder die Pinguine!

"Die Eingewöhnung war wichtig, damit sich die Tiere an uns und wir uns an sie gewöhnen", erklärt Carolin Adler, Revier-Tierpflegerin im Vogelrevier.

Die 18 Brillenpinguine (neun Weibchen, neun Männchen) kommen aus dem Artis Zoo in Amsterdam und dem Opel Zoo in Kronberg.

Mit dem im Eintritt enthaltenen Artenschutz-Extra werden zudem die Projekte von SANCCOB (Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds) unterstützt, die eine der größten Pinguin-Kolonien am Westkap Afrikas betreut.