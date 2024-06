Hippo-Wer? Tierischer TikTok-Star aus dem Berliner Zoo sucht Namen

Dieser süße Nachwuchs aus dem Zoo Berlin ist ein weibliches Zwergflusspferd. © Screenshot/Instagram/zooberlin (Bildmontage)

Das putzige Video, dass das zehn Tage junge Zwergflusspferd bei seinem ersten Schaumbad zeigt, ging viral: 6,7 Millionen Views auf TikTok und rund neun Millionen auf Instagram.

Da ist es kein Wunder, dass das Hippo-Team täglich etliche Namensvorschläge für das putzige Jungtier erhält.

Aus diesem Grund ruft der Zoo am heutigen Freitag Tierfreunde offiziell dazu auf, Namensvorschläge für den niedlichen Nachwuchs in die Kommentare auf den Social Media-Kanälen des Zoos auf Facebook, Instagram und TikTok zu schreiben. Auch per E-Mail an via info@zoo-berlin.de gibt es die Möglichkeit, Vorschläge abzugeben.

Knappe Namen mit Berlin-Bezug sind bei der Zoo-Jury besonders gut gefragt.

"Wenn uns die hier zur Welt gekommenen Tiere irgendwann einmal verlassen, um an anderen Orten zum Erhalt ihrer Art beizutragen, tragen sie immer ein kleines Stück Berliner Heimat bei sich", erklärte Zoo- und Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem (58) das offene Geheimnis.