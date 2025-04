Nicht mehr sicher: Berühmtes Tierpark-Wahrzeichen wird abgerissen

Hamburg - Das 120 Jahre alte Tor des Tierparks Hagenbeck , durch welches schon Welt-Stars wie Michael Jackson (†50) schritten, muss abgerissen werden. Die Abrissarbeiten sollen bereits im Mai abgeschlossen sein, teilte der Tierpark am Dienstag in einer Mitteilung mit.

Eingeweiht wurde das Tor am 7. Mai 1907 bei der feierlichen Eröffnung des damals weltweit ersten gitterlosen Tierparks von Zoodirektor Carl Hagenbeck (1844-1913).

Auch nachdem der Haupteingang an die Koppelstraße (Zugang zur U-Bahn) verlegt wurde, blieb das Wahrzeichen fester Bestandteil des Zoos.

In letzter Zeit ein gewohnter Anblick für die Zoobesuchenden: Bis Mai soll das Wahrzeichen komplett abgerissen werden. © Hagenbeck

Doch die rund 120 Jahre sind nicht spurlos an dem historischen Wahrzeichen vorbeigegangen.

Seit 2018 sei klar gewesen, dass das Tor eine umfassende Restaurierung benötige, so eine Pressesprecherin des Tierparks: "Das Mauerwerk war in Teilen verfroren und galt als nicht mehr sicher."

Nach zeitaufwendigen Untersuchungen und Abstimmungen mit dem Denkmalschutzamt Hamburg wurden 2022 zunächst die Bronzefiguren zur Restaurierung abgebaut.

Schritt für Schritt wurden weitere Teile des Tores abgetragen – monatelang konnten die Besuchenden das Wahrzeichen nur hinter Planen und Gerüsten erahnen. Der komplette Abriss soll bis Mai 2025 abgeschlossen sein.

Dank der Unterstützung des Vereins der "Freunde des Tierparks Hagenbeck" soll das Tor nach einer umfassenden Sanierung wieder aufgebaut werden.

"Ziel ist es, das Historische Jugendstil-Tor in seiner alten Pracht an derselben Stelle wieder zu errichten, sodass alle Hagenbeck-Besucher bereits im kommenden Jahr wieder wie gewohnt hindurchgehen können", so die Sprecherin weiter.