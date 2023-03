Niedlicher Neuzugang im Zoo Magdeburg: Schneeleoparden Dawa und Dalai ziehen ein

Das Schneeleoparden-Weibchen Dawa zog vergangene Woche in den Magdeburger Zoo. © Zoo Magdeburg/Regina Jembere

Das zweijährige Schneeleoparden-Weibchen Dawa zog bereits am vergangenen Mittwoch im Tierpark ein. Bisher hatte die Fellnase im Wilhelmina in Stuttgart gelebt, das teilte der Zoo Magdeburg am Samstag mit.

Doch alleine bleiben soll Dawa nicht: Seit Freitag teilt sie sich nun ihr Gehege mit dem dreijährigen Dalai, der von einem Zoo in Frankreich umgezogen war.

Letzte Woche war eine andere Schneeleoparden-Dame in den Tierpark in Dessau umgezogen, da leider ihr langjähriger Partner im Dezember verstorben war. Sie hofft nun auf neuen Anschluss unter ihren dortigen Gefährten.

Dalai und Dawa sollen fortan die Erfolgsgeschichte der Schneeleoparden-Zucht im Magdeburger Zoo fortführen. Vor ihnen brachten die Paare Thirsi und Leh zehn Jungtiere und Valo und Dina insgesamt neun Babys auf die Welt.