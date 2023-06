Wo ist Känguru Jack? Zoo sucht kleinen Ausreißer und bittet um Mithilfe

Die Pfleger gehen davon aus, dass sich das Tier erschreckt habe und daraufhin geflüchtet ist. Höchstwahrscheinlich kann Jack nun nicht mehr alleine zurückfinden. Sobald ein iPhone in die Nähe des Tieres kommt, sei eine Lokalisierung, mithilfe eines Airtags, möglich.

"Aber was könnt ihr jetzt tun? Aufmerksam sein, wenn ihr in der nächsten Zeit in den Wäldern der Region unterwegs seid, haltet Augen und Ohren offen", so die Tierpfleger.

Für das Einfangen des Tieres sei ein großes und organisiertes Team notwendig. Aus diesem Grund sollen jegliche Versuche, Jack eigenständig einzufangen, unterlassen werden. Stattdessen sollen Finder ein Foto machen und dem zuständigen Zoo in Waldkirch Bescheid geben.