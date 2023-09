Ukraine-Krieg im Liveticker: Kim Jong-un auf dem Weg nach Russland?

Die deutsche Außenministerin ist am Montagmorgen mit der Bahn in Kiew eingetroffen. Aus Sicherheitsgründen wurde der Besuch zunächst geheim gehalten. Für Baerbock ist es der vierte Ukraine-besuch seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022.

Im Juli hatte Putin Pjöngjangs "standhafte Unterstützung des militärischen Spezialeinsatzes gegen die Ukraine" gelobt. Der "New York Times" zufolge will Putin Artilleriegeschosse und Panzerabwehrraketen von Nordkorea kaufen. Kim wiederum gehe es um moderne Technologie für Satelliten und U-Boote mit Atomantrieb sowie um Lebensmittelhilfen für die Bevölkerung.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (42, Grüne) besucht zum vierten Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 die Ukraine.

Die Grünen-Politikerin traf am Montagmorgen zu einem aus Sicherheitsgründen zunächst geheim gehaltenen Besuch in der Hauptstadt Kiew ein. Kurz vor der UN-Generalversammlung will Baerbock in Kiew ein Zeichen der Solidarität senden. Sie verspricht weitere Unterstützung.

Bei ihrer Ankunft sagte Baerbock der Ukraine anhaltende Unterstützung auf dem Weg in die Europäische Union zu, pochte aber auch auf weitere Reformbemühungen etwa im Kampf gegen die Korruption.

Vor dem Hintergrund anhaltender russischer Angriffe auf die Infrastruktur und die Energieversorgung sagte die Außenministerin, man wolle das Energienetz mit der Ukraine noch engmaschiger knüpfen. Familien sollten nicht um ihre Versorgung fürchten müssen, wenn Russlands Präsident Wladimir Putin Umspannwerke ins Fadenkreuz nehme.