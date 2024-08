Aufforstungsprojekt im Harz gewinnt Umweltpreis von Sachsen-Anhalt

Neben dem Wiederaufforstungsprojekt erhielt auch eine Möbelbörse mit digitaler Tauschplattform des Uniklinikums Halle einen Preis und 5000 Euro.

Die Förderschule Janusz Korczak in Halle wurde ausgezeichnet für ihre Schülerfirma "Korczakladen". Die Schülerinnen und Schüler produzierten umweltfreundliche Alltagsprodukte wie festes Spülmittel und Shampoo, Stoffgeschenktücher und Keramik-Seifenablagen.

Zudem gingen Umwelt-Ehrenpreise an die Schulsozialarbeiterin Johanna Ziese von der Pestalozzischule Stendal für ihr Engagement um einen Schulgarten, an Müllsammel- und Baumpflanzaktionen, den Förderverein des Wildparks Christianenthal e. V. in Wernigerode sowie Ralf Engelkamp und Rainer Kranz für die Wiederherstellung und Pflege des Herrenhaus-Parks in Krevese bei Osterburg.

Ein Sonderpreis ging an die Mitglieder des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins Abbenode e. V.