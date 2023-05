Zyklon über Neuseeland: Nur acht Küken dieser seltenen Vogelart überlebten

Auckland - Im Februar dieses Jahres zog der verheerende Zyklon "Gabrielle" über Neuseeland hinweg. Unter den Wassermassen kamen zahlreiche Tiere ums Leben. So überlebten vom Nachwuchs der seltenen Feenseeschwalben nur acht Exemplare!

Doch der Aufwand ist unerlässlich. Die geschätzte Population des weißen Piepmatzes, der in Neuseeland "Tara Iti" genannt wird, beläuft sich auf weniger als 40 (!) Exemplare. Und von denen sind nur zehn Vögel brütende Weibchen.

Drei wilde Küken schlüpften, von denen zwei durch Zyklon Gabrielle verloren gingen. Glücklicherweise wurden die süßen Küken durch sieben Vögel ersetzt, die im Rahmen eines Zuchtprogramms des Zoos in Auckland freigelassen wurden.

Eine katastrophale Bilanz und ein herber Rückschlag für die Brutsaison, die auf der Südhalbkugel der Erde in die Wintermonate fällt.

Die neuseeländische Regierung hat mittlerweile Maßnahmen ergriffen, um die Lebensbedingungen der niedlichen Feenseeschwalben und ihrer Küken zu verbessern. So soll die Qualität der Brutstätten, von denen es landesweit derzeit nur fünf gibt, durch zielgenaue Behandlung verbessert werden.

Angesichts der schwindenden Zahl der Vögel wird in Zukunft die Aufzucht durch Menschenhand immer wichtiger werden. Ranger Alex Wilson: "Viele der gezielt für die Aufzucht in Gefangenschaft gesammelten Eier wären in dieser Saison wahrscheinlich während der extremen Wetterereignisse verloren gegangen."

Zum besseren Schutz der Brutnester bittet die Regierung die Bevölkerung, nur ausgewiesene Wanderwege zu nutzen, den eigenen Müll wieder mitzunehmen sowie Hunde und Katzen an der Leine zu führen.