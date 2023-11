Heftiger Crash im Vogtland: S-Kurve und Witterung werden Nissan-Fahrer zum Verhängnis

Lengenfeld - Am Mittwochvormittag kam es bei Langenfeld im Vogtland zu einem schweren Unfall.

Der Nissan wurde beinahe bis zur Fahrerseite eingedrückt. © Mike Müller

Ein 24-jähriger Nissan-Fahrer war gegen 8 Uhr auf der S293 in Richtung Irfersgrün unterwegs gewesen, als er in einer Doppelkurve in Höhe Waldkirchen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern kam.

Wie die Polizei bestätigte, geriet der Nissan dabei auf die Gegenfahrbahn, auf der eine VW-Fahrerin unterwegs war. Die 45-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr frontal in die Beifahrerseite des Nissan.

Der 24-Jährige musste mit schweren, die 45-Jährige mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Nissan wurde durch den Zusammenprall fast bis zur Fahrerseite eingedrückt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Informationen über die entstandene Schadenshöhe liegen aktuell noch nicht vor.