Familien bangen um ihre Existenzen: Katerstimmung und Wut am Zwickauer VW-Werkstor

Zwickau - Katerstimmung bei VW in Zwickau -Mosel. Nach der Frühschicht kamen am Montag rund 150 Mitarbeiter zur Betriebsversammlung vor dem Werkstor zusammen. Seit voriger Woche steht wieder eine Angst im Raum, die eigentlich längst vom Tisch sein sollte: Muss ausgerechnet Sachsens E-Auto-Werk um seine Zukunft zittern ?

Die VW-Werker kämpfen um ihre Zukunft am Standort Zwickau. © Ralph Kunz

Nach weiterhin nicht bestätigten Berichten steht das Werk mit rund 8000 Beschäftigten auf der Kippe - genauso wie drei weitere Standorte in Deutschland.

Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (52, SPD) kam deshalb am Montag persönlich nach Mosel und stellte sich demonstrativ vor die Belegschaft: "Wir kämpfen für euch. Es gibt eine Standortvereinbarung und wir erwarten vom Vorstand, dass er seine Zusagen einhält."

Panter bekräftigte gleichzeitig seinen umstrittenen Vorschlag, Volkswagen könne in Zwickau auch mit chinesischen Herstellern zusammenarbeiten: "Es gibt genug Modelle, die hier produziert werden könnten. Wir brauchen hier eine Perspektive."

Für die Männer und Frauen am Werkstor klang das zumindest nach einem Plan in einer Lage, in der aus Wolfsburg vor allem Schweigen kommt.

Betriebsrats-Chef Mike Rösler (43) brachte die Stimmung auf den Punkt: "Die Nachricht hat hier eingeschlagen wie eine Bombe. Wir haben geliefert, jetzt liegt es am Unternehmen."