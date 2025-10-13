Kretschmer macht VW-Mitarbeitern in Zwickau Mut

Zwickau - Kretschmer als Mutmacher: Bei einem Besuch im E-Auto-Werk von VW in Zwickau gemeinsam mit Bundesumweltminister Carsten Schneider (49, SPD ) setzt Sachsens Ministerpräsident auf die Zuversicht. Und die Kaufprämie.

Michael Kretschmer (50, CDU, l.) und Carsten Schneider (49, SPD) besuchten am Montag Zwickau. © Hendrik Schmidt/dpa

Michael Kretschmer (50, CDU) machte deutlich, dass er eine schnelle Rückkehr zur Kaufprämie für E-Autos will.

Er sehe in den vom Bund angekündigten drei Milliarden Euro Kaufanreiz eine Chance und erwarte, dass jetzt schnell Klarheit geschaffen werde, wie sie ausgegeben werden, sagte er am Montag im Zwickauer Ortsteil Mosel.

Nach dem Autogipfel vergangene Woche in Berlin planen Union und SPD ein Förderprogramm, insbesondere für Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen als Unterstützung für den Umstieg auf klimaneutrale Mobilität.

Carsten Schneider (49, SPD) sagte, als Umweltminister habe er zwei Ziele: gut bezahlte industrielle Arbeitsplätze und klimafreundliche Autos.