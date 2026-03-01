Messerangriff in VW-Werk: Mann geht auf Kollege los

Braunschweig - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Kollegen im Volkswagenwerk in Braunschweig ( Niedersachsen ) ist ein Mann mit einem Messer verletzt worden.

Das Opfer soll bei der Attacke Schnittverletzungen erlitten haben. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Worum es bei dem Streit ging, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Der tatverdächtige Mann wurde festgenommen.

Das Opfer wurde bei dem Angriff am Samstag laut Polizei nicht lebensgefährlich verletzt.