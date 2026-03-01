 2.145

Messerangriff in VW-Werk: Mann geht auf Kollege los

Ein Streit unter Kollegen eskaliert. Plötzlich zieht einer der Beteiligten ein Messer und verletzt einen Mann.

Von Dierk Bullerdieck

Braunschweig - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Kollegen im Volkswagenwerk in Braunschweig (Niedersachsen) ist ein Mann mit einem Messer verletzt worden.

Das Opfer soll bei der Attacke Schnittverletzungen erlitten haben. (Symbolbild)  © Marijan Murat/dpa

Worum es bei dem Streit ging, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Der tatverdächtige Mann wurde festgenommen.

Das Opfer wurde bei dem Angriff am Samstag laut Polizei nicht lebensgefährlich verletzt.

Nach Angaben der "Braunschweiger Zeitung" habe das Opfer laut einer VW-Sprecherin bei dem Angriff Schnittverletzungen erlitten.

Zu Ausfällen in der Produktion sei es aufgrund des Streits demnach nicht gekommen.

