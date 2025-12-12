VW-Werk Zwickau behält Cupra-Modell

Zwickau - Das Zwickauer Volkswagen-Werk bleibt breiter aufgestellt als bisher geplant. Gemäß einer konzernweiten Vereinbarung aus dem Vorjahr sollte die Fabrik ihre ID-Modelle sowie den Cupra Born an andere Standorte abgeben und künftig nur noch den Audi Q4 e-tron produzieren.

Die Produktion des Cupra Born bleibt in Zwickau. (Archvibild) © Oliver Killig

Die Geschäftsführung gab nun bei einer Betriebsversammlung bekannt, dass der Cupra Born auch künftig exklusiv in Zwickau gebaut und der ID.3 länger in Sachsen produziert wird.

Hintergrund sei, dass Volkswagen die Belegung seiner beiden größten deutschen Produktionsstandorte auf Basis aktualisierter Volumenplanung neu sortiert habe, hieß es.

Damit bleibt der sächsische Standort mit rund 8500 Beschäftigten ein Mehrmarken-Werk. Bisher werden dort sechs verschiedene Modelle - ausschließlich E-Autos - produziert. Am Freitag wurde hier das 35. Jubiläum von Volkswagen Sachsen gefeiert.

Die Zwickauer Autofabrik sei "ein Leuchtturm in Ostdeutschland" und das produktivste Werk von Volkswagen in Deutschland, sagte Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) bei der Feierstunde vor etwa 4.000 VW-Mitarbeitern. "Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz bei VW Sachsen und bei den Zulieferern."

Ziel sei, dass hier auch künftig Autos in ausreichender Stückzahl produziert werden. Doch auch das neue Feld der Kreislaufwirtschaft, das in Zwickau etabliert werden soll, sei eine Chance. Panter: "Wir wollen auch den Konzernsitz für Circular Economy hier haben."