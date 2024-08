12.08.2024 12:21 Polizeieinsatz! Gruppe feiert an Teich, plötzlich fallen Schüsse

Am Sonntag feierte eine Gruppe am Emsenteich in Bad Sulza (Weimarer Land). Ein 36-Jähriger führte währenddessen Schüsse ab.

Von Christian Rüdiger

Bad Sulza - Die Polizei musste am Sonntagnachmittag zum Emsenteich in Bad Sulza (Weimarer Land) ausrücken. Der 36-Jährige feuerte - ohne Erlaubnis - Schüsse aus einer Luftdruckpistole ab. (Symbolfoto) © 123rf/phanuwatnandee Wie die Beamten am Montagvormittag erklärten, hatten mehrere Personen an dem Gewässer gefeiert. Allerdings wurde die Partygruppe der Polizei gemeldet. Zeugen hatten den Einsatzkräften mitgeteilt, dass aus einer Waffe Schüsse abgefeuert worden seien. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 36-Jähriger aus Syrien mit einer Luftdruckpistole auf der Feier geschossen hatte. Der Mann hatte jedoch keine Erlaubnis, um in der Öffentlichkeit mit einer Waffe hantieren oder schießen zu dürfen. Die Polizei belehrte den 36-Jährigen anschließend über das Waffengesetz und fertigte eine entsprechende Anzeige gegen den Schützen.

Titelfoto: 123rf/phanuwatnandee