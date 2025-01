Aus dem All, vor die Haustür: Erstmals Einschlag eines Meteoriten in Bild und Ton!

Charlottetown (Kanada) - Es knallt und knistert - ein Meteorit ist direkt vor der Haustür eines Paares im Osten Kanadas eingeschlagen! Die Aufnahmen einer Türkamera machen den Aufprall laut der University of Alberta zu einem bis dato einmaligen Ereignis.

Der Meteorit hinterließ ein sternförmiges Muster aus grauem Staub, direkt vor der Haustür von Anwohnern im Osten Kanadas. © University of Alberta/Laura Kelly

"Soweit wir wissen, ist es das erste Mal, dass ein Meteorit, der auf die Erde fällt, auf Video und mit Ton aufgezeichnet wurde", so Chris Herd, Professor an der Fakultät für Erd- und Atmosphärenwissenschaften an der Universität von Alberta. Kein anderer Meteoritenfall wäre auf diese Weise dokumentiert worden.

Der Meteorit schlug bereits am 25. Juli 2024, kurz nach 17 Uhr (Ortszeit), in Charlottetown, der Hauptstadt der Provinz Prince Edward Island, ein.

Die Bewohner, Laura Kelly und ihr Partner Joe, waren auf einem Nachmittagsspaziergang und entdeckten bei ihrer Rückkehr ein sternförmiges Muster aus grauem Staub auf ihrem Gehweg. Dann checkten sie die Sicherheitskamera - es folgte der Schock.

Die Aufnahmen zeigen, wie ein kleines Objekt aus dem Himmel auf dem Boden einschlägt und einiges an Staub aufwirbelt. Zu hören ist ein knisterndes und knackendes Geräusch.

"Mein Vater dachte, dass es sich um einen Meteoriten handeln könnte und schickte uns einen Link zum Meteoriten-Meldesystem der University of Alberta", so Laura gegenüber der Hochschule, "Ich gebe zu, dass wir anfangs skeptisch waren."