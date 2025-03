Seltenes Himmelsspektakel, doch Deutschland geht beim Blutmond leer aus

Berlin - Die Erde schiebt sich zwischen Sonne und Mond, sodass ihr Schatten auf den Erdtrabanten fällt. Dieses Himmelschauspiel ließ sich mancherorts in der Nacht beobachten - allerdings nicht von Deutschland aus.

Blutmond von Großbritannien aus: Die Mondfinsternis war in London zu sehen. © Yui Mok/PA Wire/dpa

"Wir hatten recht verbreitet dichte Bewölkung", sagte Jacqueline Kern, Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Einzelne wolkenfreie Lücken könnte es demnach - wenn überhaupt - am ehesten in Norddeutschland gegeben haben, eventuell auch im äußersten Westen.



Ohnehin hätte man hierzulande nur den Beginn der Mondfinsternis sehen können, da der Mond kurz danach unterging.