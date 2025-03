Sonnenfinsternis über Berlin und Brandenburg: Hier ist das Spektakel zu sehen

Berlin - Wenn der Mond am Samstagvormittag einen Teil der Sonne verdeckt, sprechen Experten von einer partiellen Sonnenfinsternis. In der Region Berlin und Brandenburg wird diese auch zu sehen sein.

Bei der partiellen Sonnenfinsternis liegen Erde, Mond und Sonne auf einer Linie, wodurch der Mond teilweise den Blick zur Sonne verdeckt. © Julian Stratenschulte/dpa

Die partielle Sonnenfinsternis beginnt um 11.32 Uhr, heißt es auf der Seite der Stiftung Planetarium Berlin.

Dann wirkt es so, als würden sich Mond- und Sonnenrand berühren. Der Höhepunkt wird um 12.20 Uhr erreicht, die maximale Abdeckung der Sonne durch den Mond beträgt in dieser Region 15,3 Prozent. Um 13.08 Uhr ist das Schauspiel den Angaben nach wieder vorbei.

Die Stiftung Planetarium Berlin lädt zu dem Anlass zu einem Thementag.

In Berlin ist die partielle Sonnenfinsternis beispielsweise in der Archenhold-Sternwarte im Treptower Park oder in der Wilhelm-Foerster-Sternwarte in Schöneberg zu sehen.

Auch im Zeiss-Großplanetarium in Prenzlauer Berg ist diese zu beobachten. Die partielle Sonnenfinsternis kann dort im Außenbereich, aber auch per Livestream im Kinosaal und im Foyer betrachtet werden.