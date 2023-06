35 Millionen Euro Steuergeld für Tierversuche? Geplantes Labor sorgt für Wirbel

München/Augsburg - Wegen der geplanten Tierversuchsanlage an der neuen Augsburger Medizinfakultät haben Kritiker nach eigenen Angaben mehr als 40.300 Unterschriften gesammelt.

In der geplanten Augsburger Medizinfakultät ist auch eine Tierversuchsanlage zur Forschung vorgesehen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Die Listen seien am Mittwoch in München an Grünen-Abgeordnete des bayerischen Landtags übergeben worden, berichtete Rosmarie Lautenbacher, Vorstandsmitglied des Vereins Ärzte gegen Tierversuche.

"Anstatt Steuergelder sinnvoll in moderne, zukunftsorientierte Forschungsverfahren zu stecken, wird in Augsburg das veraltete System Tierversuch eingeführt", sagte sie.

Bayern baut derzeit in Augsburg mit einem Milliardenaufwand die sechste Medizinfakultät einer Universität im Freistaat auf. Bislang gibt es medizinische Fakultäten in Erlangen, Würzburg und Regensburg sowie an den beiden Münchner Unis.

Neben dem früheren kommunalen Augsburger Klinikum, das bereits seit einigen Jahren als Universitätsklinik fungiert, wird derzeit der neue Medizincampus errichtet.

Laut dem Verein sind 35 Millionen Euro für das Tierversuchslabor vorgesehen.