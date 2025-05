Von Tamagotchi bis Tic Tac Toe: Beweise im großen 90er Quiz, wie gut Du dieses Jahrzehnt kennst!

Erinnerst Du Dich noch an die Zeit der 90er? Die Jahre, in denen Du mit einem Tamagotchi in der Hand und Walkman in der Tasche die Welt erobert hast? Dieses Quiz ist genau für Dich - für alle, die die 90er als Kind, Teenager oder junge Erwachsene erlebt haben! Teste Dein Wissen in 15 Fragen über die Mode, Musik, Skandale und alles, was damals noch die Öffentlichkeit bewegt hat.

Mach mit und finde mit dem 90er Jahre Quiz heraus, wie viel des Jahrzehnts noch in Dir steckt!