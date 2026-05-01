Witz des Tages vom 1.5.2026: Männliche Logik, die begeistert

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Kurt wird zum fünften Mal Vater. Fragt sein Freund: "Wie kommt denn das? Du bist doch sonst in allem so sparsam."

Kleinlaut erwidert Kurt: "Na ja, es fing damit an, dass wir Windeln übrig hatten ..."