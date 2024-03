Witz des Tages vom 10.3.2024 - Täglich lachen mit TAG24

Kommt ein betrunkener Mann in eine Kirche und setzt sich in den Beichtstuhl. Der Pfarrer setzt sich auf die andere Seite und wartet auf die Beichte des Mannes. Nach kurzer Ruhe klopft der Pfarrer an das kleine Fenster.

Da reagiert der Mann: "Brauchst gar nicht zu klopfen. Hier gibt's auch kein Papier!"