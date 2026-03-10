Witz des Tages vom 10.3.2026 - Ein kleiner Wunsch

Oma zum Enkel: "Zum Geburtstag darfst Du Dir ein schönes Buch aussuchen." Der Enkel: "Dann wünsche ich mir Dein Sparbuch."

Witz des Tages am Dienstag, dem 10.3.2026.  © Foto: DALL E/TAG24

