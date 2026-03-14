Witz des Tages vom 14.3.2026 - Schwindelerregende Höhen

Dein kostenloser Witz des Tages vom Samstag, dem 14.3.2026 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

Im Zoo fragt ein kleiner Junge: "Warum hat die Giraffe verbundene Augen?" "Die Giraffe hat Höhenangst."

Witz des Tages am Samstag, dem 14.3.2026. © Foto: DALL E/TAG24

Hier findest Du noch mehr Witze

Du hast einen Lieblingswitz und möchtest andere damit zum Lachen bringen? Dann schreibe ihn uns. Die besten Leserwitze werden aufgenommen und in Zukunft ebenfalls hier veröffentlicht.