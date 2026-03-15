Witz des Tages vom 15.3.2026 - Familienzuwachs

Dein kostenloser Witz des Tages vom Sonntag, dem 15.3.2026 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

Mutter zu den Zwillingen: "Alles, was ich mir wünsche, sind zwei brave Kinder." "Dann wären wir ja zu viert im Kinderzimmer, kommt überhaupt nicht infrage."

Witz des Tages am Sonntag, dem 15.3.2026. © Foto: DALL E/TAG24

Hier findest Du noch mehr Witze

Du hast einen Lieblingswitz und möchtest andere damit zum Lachen bringen? Dann schreibe ihn uns. Die besten Leserwitze werden aufgenommen und in Zukunft ebenfalls hier veröffentlicht.