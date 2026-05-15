15.05.2026 02:00 Witz des Tages vom 15.5.2026 - Trinkgeld

Dein kostenloser Witz des Tages vom Freitag, dem 15.5.2026 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

Betrunkener zum Taxifahrer: "Zum Bahnhof, bitte!" "Wir sind am Bahnhof!" Der Betrunkene gibt dem Fahrer 20 Euro und sagt: "Der Rest ist für Sie, rasen Sie das nächste Mal nicht wieder so."

Witz des Tages am Freitag, dem 15.5.2026. © Foto: DALL E/TAG24

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