Witz des Tages vom 17.2.2026 - Lebenswichtig

Dein kostenloser Witz des Tages vom Dienstag, dem 17.2.2026 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

"Wusstest Du, dass Wasser ein wichtiges Element des Lebens ist?" "Klar, ohne Wasser gäbe es keinen Kaffee!"

Witz des Tages am Dienstag, dem 17.2.2026.
Witz des Tages am Dienstag, dem 17.2.2026.  © Foto: DALL E/TAG24

Hier findest Du noch mehr Witze

Witz des Tages vom 16.2.2026 - Selbstdisziplin Witz des Tages vom 16.2.2026 - Selbstdisziplin
Witz des Tages vom 15.2.2026 - Karriereleiter Witz des Tages vom 15.2.2026 - Karriereleiter
Witz des Tages vom 14.2.2026 - Verkehrserziehung Witz des Tages vom 14.2.2026 - Verkehrserziehung
Witz des Tages vom 13.2.2026 - Sprung ins Ungewisse Witz des Tages vom 13.2.2026 - Sprung ins Ungewisse
Witz des Tages vom 12.2.2026 - Stimmungsschwankungen Witz des Tages vom 12.2.2026 - Stimmungsschwankungen
Witz des Tages vom 11.2.2026 - Kulinarische Botschaft Witz des Tages vom 11.2.2026 - Kulinarische Botschaft
Witz des Tages vom 10.2.2026 - Pokerface Witz des Tages vom 10.2.2026 - Pokerface
Witz des Tages vom 9.2.2026 - Ausschlafen Witz des Tages vom 9.2.2026 - Ausschlafen

Du hast einen Lieblingswitz und möchtest andere damit zum Lachen bringen? Dann schreibe ihn uns. Die besten Leserwitze werden aufgenommen und in Zukunft ebenfalls hier veröffentlicht.

Ein guter Witz kann das perfekte Mittel sein, um den Alltagsstress zu vergessen und einfach mal zu lachen. Deshalb konnte der heutige Witz des Tages hoffentlich auch bei Dir ein Lächeln hervorrufen. Vielleicht hat er sogar ein wenig dazu beigetragen, Deinen Tag etwas heller zu gestalten.

Titelfoto: Foto: DALL E/TAG24

Mehr zum Thema Witz des Tages: