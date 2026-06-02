Witz des Tages vom 2.6.2026 - Undichte Angelegenheit

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Dein kostenloser Witz des Tages vom Dienstag, dem 2.6.2026 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

Die Mutter fragt sich laut in der Küche: "Wo ist bloß das Sieb gelandet?" Die kleine Tochter: "Im Müll, es war voller Löcher."

Witz des Tages am Dienstag, dem 2.6.2026.
Witz des Tages am Dienstag, dem 2.6.2026.  © DALL E/TAG24

Hier findest Du noch mehr Witze

Witz des Tages vom 1.6.2026 - Koffein-Schub Witz des Tages vom 1.6.2026 - Koffein-Schub
Witz des Tages vom 31.5.2026 - Hochphilosophisch Witz des Tages vom 31.5.2026 - Hochphilosophisch
Witz des Tages vom 30.5.2026 - Generationenfrage Witz des Tages vom 30.5.2026 - Generationenfrage
Witz des Tages vom 29.5.2026 - Fahrplanfreuden Witz des Tages vom 29.5.2026 - Fahrplanfreuden
Witz des Tages vom 28.5.2026 - Prinzipien Witz des Tages vom 28.5.2026 - Prinzipien
Witz des Tages vom 27.5.2026 - Sprachbarriere Witz des Tages vom 27.5.2026 - Sprachbarriere
Witz des Tages vom 26.5.2026 - Vorsichtsmaßnahme Witz des Tages vom 26.5.2026 - Vorsichtsmaßnahme
Witz des Tages vom 25.5.2026 - Punkteprämie Witz des Tages vom 25.5.2026 - Punkteprämie

Du hast einen Lieblingswitz und möchtest andere damit zum Lachen bringen? Dann schreibe ihn uns. Die besten Leserwitze werden aufgenommen und in Zukunft ebenfalls hier veröffentlicht.

Ein guter Witz kann das perfekte Mittel sein, um den Alltagsstress zu vergessen und einfach mal zu lachen. Deshalb konnte der heutige Witz des Tages hoffentlich auch bei Dir ein Lächeln hervorrufen. Vielleicht hat er sogar ein wenig dazu beigetragen, Deinen Tag etwas heller zu gestalten.

Titelfoto: DALL E/TAG24

Mehr zum Thema Witz des Tages: