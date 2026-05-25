25.05.2026 02:00 Witz des Tages vom 25.5.2026 - Punkteprämie

Dein kostenloser Witz des Tages vom Montag, dem 25.5.2026 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

Polizist zum Raser: "Das macht 120 Euro und drei Punkte." "Was kann ich mit den Punkten machen?" "Sie sammeln noch fünf, und kaufen sich dann ein Fahrrad."

Witz des Tages am Montag, dem 25.5.2026. © Foto: DALL E/TAG24

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