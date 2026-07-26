Witz des Tages vom 26.7.2026 - Täglich lachen mit TAG24

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Dein kostenloser Witz des Tages vom Sonntag, dem 26.7.2026 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

Lehrer: "Wer die nächste Frage richtig beantwortet, kann nach Hause. Karl wirft einen Stift. Lehrer: "Wer war das?" Karl. "Ich. Bis morgen!"

Witz des Tages am Sonntag, dem 26.7.2026.
Witz des Tages am Sonntag, dem 26.7.2026.  © DALL E/TAG24

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Du hast einen Lieblingswitz und möchtest andere damit zum Lachen bringen? Dann schreibe ihn uns. Die besten Leserwitze werden aufgenommen und in Zukunft ebenfalls hier veröffentlicht.

Ein guter Witz kann das perfekte Mittel sein, um den Alltagsstress zu vergessen und einfach mal zu lachen. Deshalb konnte der heutige Witz des Tages hoffentlich auch bei Dir ein Lächeln hervorrufen. Vielleicht hat er sogar ein wenig dazu beigetragen, Deinen Tag etwas heller zu gestalten.

Titelfoto: DALL E/TAG24

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