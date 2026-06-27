27.06.2026 02:00 Witz des Tages vom 27.6.2026 - Vor Gericht

Dein kostenloser Witz des Tages vom Samstag, dem 27.6.2026 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

Angeklagter: "... Also, Herr Richter, Ihnen kann man es aber auch nie recht machen! Breche ich ein, werde ich verurteilt, breche ich aus, werde ich auch verurteilt ..."

Witz des Tages am Samstag, dem 27.6.2026. © DALL E/TAG24

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